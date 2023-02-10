Kıyafet ve oyuncakları ile birlikte sevgi dolu mesajlarını da gönderiyorlar

Tüm Türkiye’yi derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye adeta tek yürek oldu. Tekirdağ’ın Ergene ilçesinden de depremzedeler için yardım malzemeleri toplanarak bölgeye ulaştırılıyor.

Bölgeye gönderilmek üzere Ergene Kültür Merkezine ulaştırılarak burada tasnif edilen kolilerin içerisinden çıkanlar, zaman zaman duygu yüklü anların yaşanmasına da neden oluyor. Ergene’den gönderilecek olan yardım malzemeleri ile birlikte çocuklar da depremden etkilenen akranları için oyuncak, kitap ve kumbaralarını gönderiyor.

"Hiç korkmayın, bütün Türkiye sizin yanınızda, bunu da atlatacağız", "Merak etmeyin bugünler de geçecek" ve "Hasan Ertuğrul’un kumbarası, kardeşlerine hediyesi" şeklinde notlar ile depremzedelere gönderilmek üzere teslim edilen oyuncaklar, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Yüreği sevgi dolu çocukların bu davranışları, kesintisiz çalışarak yardım malzemelerinin depremzedelere ulaştırılması için canhıraş çaba gösteren görevlilerin de motivasyonlarını artırıyor.