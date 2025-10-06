Kıyafete emdirilen uyuşturucu polislerin dikkati sayesinde yakalandı

Balıkesir'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kıyafetlere emdirilmiş 3 kilo 742 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kıyafete emdirilen uyuşturucu polislerin dikkati sayesinde yakalandı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçtiğimiz gün il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda kıyafetlere emdirilmiş halde nakledilmeye hazır 3 kilo 742 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin yürüttükleri titiz operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

