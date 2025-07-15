Kıyasıya geçen plaj voleybolu turnuvası sona erdi

Gölcük Belediyesi’nin yaz spor etkinlikleri kapsamında düzenlediği plaj voleybolu turnuvası, çekişmeli mücadelelere sahne olan final müsabakalarının ardından sona erdi.

Gölcük Belediyesi yaz spor etkinliklerinin açılış turnuvası olan plaj voleybolu turnuvası, büyükler kategorilerinde tamamlandı. Spor Kenti Gölcük’te 146 takım, 292 sporcunun katılımıyla, büyük rekabete sahne olan plaj voleybolu turnuvası, ilçeye renk ve heyecan kattı. Değirmendere Yüzbaşılar Sahili’nde; coşkusu bir an olsun azalmayan turnuvada; birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Turnuva büyükler kategorilerde oynanan final müsabakaları ile sona erdi. Turnuvanın finaline katılan Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, şampiyon takımların sporcularına ödüllerini takdim etti. Dereceye giren sporcuları tebrik eden Uzuner, "Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, maçları yakından takip eden seyircilerimize, hakemlerimize ve turnuvanın düzenlemesinde emeği geçen spor birimimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yaz spor etkinlikleri; 18-19-20 Temmuz’da küçükler kategorilerinde yapılacak plaj voleybolu turnuvası ile devam edecek.