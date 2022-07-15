SON
DAKİKA
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete için gıyabi cenaze namazı kılındı
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı
Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
Ziraat Odası Başkanı Özer’den önemli uyarı
Rehabilitasyon merkezinden kaçan şahsın cesedi tarlada bulundu
15 Temmuz
15 Temmuz
15 Temmuz
15 Temmuz

Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, şehit ve gazilerin anısına İstanbul Boğazı'nda saygı seyri gerçekleştirdi. 7 deniz aracıyla yapılan seyir ve su gösterisi havadan görüntülendi.

Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6’ıncı yıl dönümü nedeniyle saygı seyri yapıldı. Seyir programına genel müdürlüğün kuruluşunda görev yapan gaziler ve şehit yakınları katıldı. Programda 3 hızlı tahlisiye botu, 3 rhib bot ve 1 römorkör olmak üzere 7 deniz aracı hazır bulundu. Şehit ve gaziler anısına düzenlenen seyir Beylerbeyi açıklarında başlayıp paralel olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar sürdü. İstanbul Boğazı’nda da su gösterisi yapıldı. Su gösterisi ve seyir geçişi havadan dron ile görüntülendi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Çorlu'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Çorlu’da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Başkan Yılmaz'dan yoğun bayram mesaisi
Başkan Yılmaz’dan yoğun bayram mesaisi
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin