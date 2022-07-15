Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6’ıncı yıl dönümü nedeniyle saygı seyri yapıldı. Seyir programına genel müdürlüğün kuruluşunda görev yapan gaziler ve şehit yakınları katıldı. Programda 3 hızlı tahlisiye botu, 3 rhib bot ve 1 römorkör olmak üzere 7 deniz aracı hazır bulundu. Şehit ve gaziler anısına düzenlenen seyir Beylerbeyi açıklarında başlayıp paralel olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar sürdü. İstanbul Boğazı’nda da su gösterisi yapıldı. Su gösterisi ve seyir geçişi havadan dron ile görüntülendi.