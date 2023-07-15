Kıyı Emniyeti şehitler ve gaziler için İstanbul Boğazı'nda gösteri yaptı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, şehit ve gazilerin anısına Üsküdar Sahili’nde saygı seyri gerçekleştirdi. 8 deniz aracıyla yapılan seyir ve su gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7’nci yıl dönümü dolayısıyla her sene olduğu gibi bu sene de deniz araçlarıyla gösteri düzenlendi. Seyir programına, 15 Temmuz darbe girişimi veya yaşanan terör eylemleri nedeniyle gazilik unvanı almış ve aynı nedenlerle şehit olmuş kahramanların aileleri de katıldı. Programda 3 hızlı can kurtarma botu, 3 rhib bot ve 2 römorkör olmak üzere 8 deniz aracı hazır bulundu. Şehit ve gaziler anısına düzenlenen seyir, Beylerbeyi’nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar devam ederek sahil boyunca halkı selamladı.