Kıyıköy'de balıkçının şansı tutuldu

Kırklareli'nde balıkçılara şans getirdiği düşünülen palamut balığının yavrusu vanoz, bir balıkçı tarafından oltayla tutuldu.

Kıyıköy'de balıkçının şansı tutuldu
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Kırklareli’nde balıkçılara şans getirdiği düşünülen palamut balığının yavrusu "vanoz", bir balıkçı tarafından oltayla tutuldu.

Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde 1 Eylül’de balıkçılık sezonu başlamadan önce tutulduğu zaman şans getirdiğine inanılan palamut balığının yavrusu "vanoz", balıkçı Fahri Demir tarafından tutuldu.

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Çakmak Yapı

"Gençler yapmayınca biz tutmuş olduk"

Vanoz balığının tutulmasının hayırlara vesile olmasını dileyen Balıkçı Fahri Demir, "İnşallah hayırlara vesile olur. Biz artık bu işi gençlere bırakmıştık ama gençler de yapmayınca yine biz tutmuş olduk" dedi.

"Balıkçının duyguları on numara bir hal aldı"

Yakalan palamut yavrusu hakkında konuşan Kıyıköy beldesi sakinlerinden Ahmet Kurt, "Balıkçılık sezonun açılmasına günler kala balıkçının duyguları on numara bir hal aldı. Kıyıköy beldesinde bugün palamudun ilk yavrusu olan vanoz tutuldu. İnşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu.