Kıyıya vuran kadın cesedi olayının sis perdesi aralanıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı sahilinde dün kıyıya vuran kadın cesedi üzerindeki sis perdesi kalkıyor. Kadının kimliği henüz belirlenemezken, kadının ocak ayı başında İzmir Dikili açıklarında batan göçmen botunda kaybolanlardan birisi olarak değerlendiriliyor.

Balıkesir’in Sarımsaklı ilçesinde dün kıyıya vuran kadın cesedi sonrasında Sahil Güvenlik ekipleri incelemede ve araştırmada bulundu. Cesedin uzun süre suda olduğunun tespitinin ardından yapılan araştırmada, ilk ihtimal olarak kimliği belirlenemeyen şahsın mülteci olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da sosyal medya hesabından 10 Ocak tarihinde duyurduğu göçmen faciasında İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında yarı batık halde bulunan lastik botta 37 göçmenin sağ olarak kurtarıldığı 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı ve 7 göçmenin kurtarma çalışmalarına devam edildiği açıklandı. TCSG-61 ve TCSG-907 adlı gemilerin görevlendirildiği olayın ardından yaklaşık 40 gün sonra Sarımsaklı’da kıyıya vuran cesedin bu olaya ait olduğu değerlendiriliyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.