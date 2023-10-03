Kıymet'i öldüren kocanın akıl sağlığı araştırılacak

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kocası tarafından silahla vurularak öldürülen ve cenazesi, kimsenin teslim almaması üzerine belediye ekipleri tarafından defnedilen Kıymet Budak’ın tutuklu eşinin yargılanmasına devam edildi. Avukatının, "Sanığa 5 farklı hastanede şizofreni tanısı konuldu" savunmasının üzerine mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı ile ilgili belgelerin toplanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’nun dava tarihini beklemeksizin gözetim altına almasına karar verdi.

Halıdere’deki bir restoranda 23 Kasım 2022’de meydana gelen olayda, Kıymet Budak (33), tartıştığı eşi Ş.B. (53) tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürülmüş, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada Kıymet Budak’ın eşi Ş.B. ile ağabeyi N.B. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cenazesine belediye sahip çıkmıştı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B. tutuklanırken, ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kıymet Budak’ın cenazesi ise günlerce kimse teslim almayınca savcının talimatıyla belediye ekipleri tarafından defnedilmişti.

"Kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan yargılanan Ş.B.’nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

"5 farklı hastanede şizofreni tanısı konuldu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi S.B., gelini Kıymet Budak’ın oğlunu aldattığını, bu durumu torunlarının da bildiğini iddia etti. Savunması için söz hakkı verilen sanığın avukatı ise Ş.B.’nin 5 farklı hastanedeki tetkiklerinde şizofreni tanısı konulduğunu belirterek, cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve cezai ehliyetinin olup olmadığı ile ilgili belgelerin toplanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’nun dava tarihini beklemeksizin gözetim altına almasına karar verdi.

İlk duruşma

Öte yandan, 5 Temmuz’da görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıkan sanık, savunmasında eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Kızım İran’da annesinin başka adamlarla cinsel ilişkiye girdiğini görmüş. Kıymet, kızımızı tehdit edip korkuttuğu için çocuğum bunu bana ilk başta söylemedi. Bunun üzerine boşanmak istediğimi söyledim ve eşim bunu kabul etti. Protokol aşamasında Kıymet boşanmaktan vazgeçti. Olay gecesi bu konuyu konuşmak için dışarı çıktığımızda eşim bana küfür ederek hakaretlerde bulundu. Çocuklarımın velayetini almak istediğimi söylediğimde ise ’Çocukların senden olduğu ne malum’ dedi. Bunun üzerine üzerimde bulunan silahı çıkararak 2 el ateş ettim. Daha sonra eve giderek durumu abime anlattım. Abim çocuklarım olması sebebiyle suçu üstleneceğini söyledi. Ertesi gün adliyeye gittiğimde her şeyi itiraf ettim" ifadelerini kullanmıştı.