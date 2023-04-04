Kız isteme olayında 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 8 kişi adliyeye sevk edildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki aile arasında kız isteme yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada hayatını kaybeden amca ve yeğen olayında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kız isteme olayında 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 8 kişi adliyeye sevk edildi
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iki aile arasında kız isteme yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada hayatını kaybeden amca ve yeğen olayında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan Ferdi Gezer (45) ve yeğeni Erdoğan Gezer (24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 1’i ağır olmak üzere 3 yaralının tedavisi ise sürerken, polis ekiplerince olaya ilişkin yakalanan V.G. (20), V.G. (60), T.K. (55), İ.Ç. (25), R.T. (31), L.K. (42), H.K. (22) ve G.G. (38) olmak üzere toplamda 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemleri tamamlan 8 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.