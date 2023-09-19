Kız istemeye tırla gitti, o anlar kameraya yansıdı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişinin kız istemeye tırla gittiği anlar kameraya yansıdı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişinin kız istemeye tırla gittiği anlar kameraya yansıdı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde damat adayı İbrahim Başal, Ahi Evran Mahallesi’nde yaşayan Esra Kibar’ı ailesinden istemek için haberleşti. Erkek tarafı kız evine tırla geldi. Tırı süsleyen erkek tarafı meşaleler yaktı ve kornalar eşliğinde kız evinin önüne geldi. O anlar ise kız tarafının cep telefonu kamerasına yansıdı.