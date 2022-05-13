Kız Kardeşim Projesi Hibe Programı'na başvurular başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamındaki üçüncü hibe programına başvurular başladı. Hibe Programı'na başvurular 15 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

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  • 13.05.2022 14:25
  • Güncelleme: 13.05.2022 14:41
Kız Kardeşim Projesi Hibe Programı'na başvurular başladı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamındaki üçüncü hibe programının başvuru süreci devam ediyor. Üçüncü Kız Kardeşim Hibe Programı’nda hem hibe verilecek kadın sayısı hem de hibe tutarı geçtiğimiz yıla oranla iki kat artırıldı. Kız Kardeşim Hibe Programı 2022 ile toplamda 3 milyon TL’lik destek sağlanacak.

Yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana kesintisiz olarak devam eden Kız Kardeşim Projesi’yle bugüne kadar Türkiye genelinde 15-55 yaş arası 429 bin kadına eğitim, hibe programları ve ilham buluşmaları ile ulaşıldı. Proje kapsamında 2019 yılından itibaren düzenlenen hibe programları ile 41 girişimci kadına toplamda 1 milyon 40 bin TL hibe desteği sağlandı. Üçüncü hibe programı ile 81 ilden seçilecek 60 girişimci kadının iş geliştirme süreçlerinin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla 50 biner TL’lik hibe desteğinde bulunulacak. Girişimci kadınlar 15 Haziran 2022 tarihine kadar kizkardesim.net üzerinden programa başvuruda bulunabilecek.

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Destek verilecek sektörlerin kapsamı genişletildi

2022 yılı Hibe Programı 4 aşama halinde gerçekleştirilecek. Online başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecini takiben bölgesel mülakatlar gerçekleşecek. Bölgesel mülakatı başarıyla geçen girişimci kadınlar Hibe Programı Eğitim Kampı’na katılarak kamp müfredatlarını içeren bir eğitim alacak. Eğitim sonunda gerçekleşecek final değerlendirmelerini başarıyla tamamlayan 60 girişimci kadın iş geliştirme hibesiyle desteklenecek ve projenin finansal kurum iş birliği kapsamında Akbank’ın avantajlı destek paketlerinden yararlanacak. İmalat, yeme ve içme, bilgi ve iletişim, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründe faaliyette bulunan girişimci kadınlar hibe programına başvuruda bulunabilecek.

Yeni iş birlikleri ile yıl sonuna kadar 700 bin kadına ulaşmak hedefleniyor

Geçtiğimiz 7 yılda Türkiye’nin 81 ilindeki kadınlarla bir araya gelen Kız Kardeşim Projesi, etki alanını farklı alanlardaki iş birlikleriyle her geçen gün artırıyor. Proje kapsamında; Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı iş birlikleriyle binlerce kadına ulaşıldı. Proje 7’nci yılına da yeni iş birlikleri ile girdi. Akbank ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) de Kız Kardeşim Projesi destekçileri arasına katıldı. Proje ile yıl sonuna kadar 700 bin kadına ulaşmak hedefleniyor.

İHA

SHA Editör
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