Kız kardeşlerine küfür edildiği iddiasıyla okul çıkışı 2 kişiyi bıçakladılar

Kocaeli’de kız kardeşlerine küfür edildiğini iddia eden bir grup genç, diğer grubun okuldan çıkmasını bekledi. Okul çıkışı karşılaşan gruplar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Gaziler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşlerine küfür edildiğini iddia eden bir grup genç, lise öğrencisi C.D. ile B.Ç.’nin okuldan çıkmasını bekledi. Okul çıkışı iki grubun birbiriyle karşılaşması üzerine kavga çıktı. Bir süre sonra büyüyen kavgada gruptakiler, yanlarında getirdikleri bıçaklarla C.D. ile B.Ç.’yi bıçaklayıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaçanlardan S.T. isimli şüpheli bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.