Kız Kulesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı

Kız Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Bayrağı ile ışıklandırıldı.

Kız Kulesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kız Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Bayrağı ile ışıklandırıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı dolayısıyla kırmızı beyaz renge bürünen İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi göstererek o anları cep telefonlarına kaydetti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Konuyla ilgili konuşan Safa Atalay, "Açıkçası ben çok beğendim. Kule çok şöhretli gözüküyor. Tam yakışır biçimde yapmışlar. Cumhuriyetin yüzüncü yılının kutlu olması dileğiyle." dedi.