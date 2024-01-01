Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İstanbul’da 2024’ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Yeni yıla girmeyi heyecanla bekleyen vatandaşlar, İstanbul’un simgesi bölgelere akın etti. Üsküdar’da ise vatandaşlar Kız Kulesi’ndeki ışık gösterisini izledi. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde havai fişeklerle görsel şölen oluştu. Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan dron ile de görüntülendi.