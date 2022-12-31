Kız Kulesi yeni yılda açılıyor

Boğazın simge yapılarından Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yılda açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bir bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Kız Kulesi, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.

Titizlikle yürütülen restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Mimar Han Tümertekin’den bilgi alan Bakan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını tekrarladı.

Bakan Ersoy, Mart ayı sonunda bitirilecek restorasyonun ardından İstanbul’un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebileceğini aktardı.