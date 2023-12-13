Kız meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü saldırıda 7 kişi tutuklandı

Başkentte 5 kişinin silahla bir araca silahla ateş açarak olay yerinden kaçtığı saldırıda 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi’nde kız meselesi yüzünden 10 Aralık saat 20.00 sıralarında 3 kişinin bulunduğu araca silahlı saldırıda K.A. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalarda 5 kişinin silahla ateş açtığı ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, yaşanan silahlı saldırı olayında hayatını kaybeden K.A. isimli şahsın, 5 Aralık günü meydana gelen kasten yaralama olayında adı geçen S.Y. isimli kişinin, eski kız arkadaş konusu yüzünden husumetli olduğu ortaya çıktı. Görevliler, polis merkezine gidip K.A. tarafından darba uğradığı hakkında ifade veren S.Y.’nin silahlı saldırı olayı ile bağlantılı olduğunu belirledi.

Olayın şüphelileri olan M.S.Ş., S.Y., N.Y., Y.Y., U.Y., Ok.Y., K.D., F.U. ve O.Y. isimli şahıslar yürütülen titiz çalışmalar neticesinde kısa süre içerisinde yakalandı. Yapılan aramalar neticesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen, 1 adet 9 mm ve 2 adet 7.65 mm tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.U. ve O.Y. ifade sonrası savcılıkça serbest bırakılırken, M.S.Ş., S.Y., N.Y., Y.Y., U.Y., Ok.Y., K.D. isimli 7 şüpheli gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.