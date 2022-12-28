Kız öğrencilerin futbol tutkusu

Çanakkale’nin Biga ilçe belediyesi çocuk ve genç olmak üzere kızlara futbol öğretmek amacıyla hayata geçirdiği kız futbol kursuna kız öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. 10 ve 20 yaş arası 100’ü aşkın kız futbolcu hem futbol öğreniyor hem de futbolla beraber spor ve gelişimlerini tamamlıyor.

Biga Belediyesi tarafından açılan kız futbol kursuyla gençlerin hayalini gerçekleştiriyor. 1 Kasım 2022 tarihinde başlayan ücretsiz kız futbol kursunda şu anda yaklaşık 110 kız öğrenci çalışmalarını gerçekleştiriyor. Futbol öğrenen kız öğrencileri ziyaret eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, tatlı ikramında bulundu. Başkan Erdoğan, “Spor varsa hayat var. Kız çocuklarımızın ve gençlerimizin açmış olduğumuz kursumuza bu denli ilgi göstermeleri hepimizi mutlu etti. Kızlarımız gümbür gümbür geliyor. İnşallah şampiyonluklar da beraberinde gelecektir. Hepsine gönülden başarılar diliyorum” dedi.

“Biga’da bu sporu yapmak çok güzel” diyen kız öğrenciler, “Antrenmanlarımız yaklaşık bir ay önce başladı. Yoğun kondisyon, esneklik, hız ve kuvvet antrenmanlarıyla devam ediyoruz. Günden güne iyileşiyoruz ve performansımız yükseliyor. Çok mutluyuz ve bizlere gerekli ekipmanları sağladığı için Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biga’da başlamak, Biga’da bu sporu yapmak çok güzel. Gelecek arkadaşları da her zaman bekliyoruz” dedi.

Biga Belediyesi Kız Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Uğur Saka ise, “Bu sene Bigaspor’da başlayan faaliyetlerimiz Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan’ın desteğiyle Biga Belediyesi kız futbol kursu olarak devam ediyor. 10 ve 20 yaş arası ile 100’ü aşkın kız futbolcu sayımız var. Bize gerçekten desteğini esirgemeyen, her türlü yardımı yapan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Spor Biga için bir yaşam biçimidir. Değerli halkımızın da bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kızlarımıza güvenelim ve onlara destek olalım. Yapamazsın demeyelim birlikte başaracağımıza inanalım” diye konuştu.