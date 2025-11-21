Kız Voleybol Takımına Moral Oldu: Sıtkı Alcan'dan Örnek Destek!

Silivri’de gençlerin spora erişimini güçlendiren örnek bir dayanışma sergilendi. Silivrispor / Kadıköyspor kız voleybol takımına destek veren değerli iş insanı Sıtkı Alcan ve Alçan Vinç, sağlayıkları katkıyla hem kulübün yükünü hafifletti hem de genç sporculara moral kaynağı oldu.

Genç Sporculara Cesaret ve Motivasyon

Takım yönetimi, verilen desteğin sahadaki performansa doğrudan yansıdığını belirterek Sıtkı Alcan’a teşekkür etti. Sporcuların daha iyi koşullarda antrenman yapmasına imkân sağlayan katkı, aileler ve camia tarafından da takdirle karşılandı.

“Destek Güç Verir” Mesajı Silivri’de Yankı Buldu

Spora yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna dikkat çeken kulüp yöneticileri, “Gençlerimizin yanında duran her isim, yalnızca bugüne değil yarınlara da değer katıyor” diyerek, Sıtkı Alcan ve Alçan Vinç’e teşekkürlerini iletti.

Kulüp yetkilileri, bu tür desteklerin artmasının hem altyapı sporcularının gelişimine hem de Silivri’de spor kültürünün güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.