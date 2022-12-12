Kız yurdunda bulunan öğrenciler ile program yapıldı

'Bilecik Kız Yurdu Öğrencileri ile Hasbihal' programı düzenlendi.

Kız yurdunda bulunan öğrenciler ile program yapıldı
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EditörEditör
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‘Bilecik Kız Yurdu Öğrencileri ile Hasbihal’ programı düzenlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ‘Bilecik Kız Yurdu Öğrencileri ile Hasbihal’ programı çerçevesinde öğrenciler ile bir araya geldi. Kız öğrenciler ile sohbet eden İl Müdürü Özdemir, öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyerek programa başladı.

Programda, gençlere iş hayatı ile ilgili tecrübelerini aktaran İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Kız yurdunda bulunan öğrenciler ile program yapıldı