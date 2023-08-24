Kızderbent-Yalova Aktoprak bağlantısına asfalt

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Kızderbent’ten Bursa İznik ve Yalova Aktoprak’a ulaşımın sağlandığı bağlantı yolunda üstyapı çalışması yaptı.

Kocaeli’de kırsal kalkınmanın gelişimi için köy yollarının yapımı aralıksız olarak sürüyor. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışmalarıyla rahat ve konforlu ulaşım imkanına kavuşan kırsal mahallelerin ana arterlere ve kent merkezine ulaşımı kolaylaşıyor. Karamürsel Kızderbent’ten Bursa İznik ve Yalova Aktoprak’a ulaşımın sağlandığı Kızderbent-Aktoprak bağlantı yolunda sathi kaplama soğuk asfalt serimi yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi tarafından 2,1 kilometre uzunluktaki bağlantı yolunda sathi kaplama soğuk asfalt serimi yapıldı. Stabilize olan bağlantı yoluna daha sonra plent miks temel ve sathi kaplama soğuk asfalt serildi.