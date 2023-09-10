Kızıl ailesinin acı günü
Bursaspor eski Başkanı Levent Kızıl ile Ömer Kızıl'ın annesi Nuran Kızıl hayatını kaybetti. Nuran Kızıl, Ulucamii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bursaspor eski Başkanı Levent Kızıl ile Ömer Kızıl’ın annesi Nuran Kızıl hayatını kaybetti. Nuran Kızıl, Ulucamii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Uludağ Üniversitesi eski Rektörü merhum Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ın eşi, Bursaspor eski Başkanı Levent Kızıl ile Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl’ın annesi Nuran Kızıl, hayatını kaybetti. Kızıl, Ulucamii’nde kılınan cenaze namazının ardından İnkaya mezarlığında toprağa verildi.
Kızıl ailesini acı gününde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, siyaset, sanat ve spor camiasının tanınan isimleri yalnız bırakmadı.