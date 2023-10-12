Kızılay Başkanı Yılmaz: '(Gazze'ye yardım) Hazırlıklarımız tamam, 'çıkın' dediklerinde çıkmaya hazırız'

Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze’ye yardım koridorunun açılmasını beklediklerini belirterek, “Devletin planlaması ölçüsünde hareket ediyoruz. Hazırlıklarımız tamam, ’çıkın’ dediklerinde çıkmaya hazırız” dedi.

Türk Kızılay Derneği, Hollanda Büyükelçiliği’nde depremzedeler için "yarına doğru birlikte" anlamına gelen “Together Towards Tomorrow” etkinliği düzenledi. Etkinlikte 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları ele alındı. Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu (IFRC) organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay’ın yanı sıra 15’ten fazla büyükelçi katıldı.

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin Türk Kızılay’ın yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

“Çatışmalar sonucu sığınan sivillerin sayısı artmış durumda”

En büyük zararı sivillerin gördüğünü belirten Yılmaz, “2 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bir an önce bu çatışmanın sona ermesi için bir çağrı yapmak istiyoruz. Orada belli ihtiyaçlar artıyor. Biz Türk Kızılay’ı olarak orada bir yetimhane işletiyoruz. Bir delegasyonumuz var. 200’ün üzerinde yetimimiz var. Çatışmalar sonucu buraya sığınan sivillerin de sayısı artmış durumda. Aşevimiz var, günde 500 kişiye sıcak yemek veriyorduk. Şimdi biz bunu birkaç katına çıkartmış durumdayız” diye konuştu.

Mısır’ın Gazze Şeridi’ndeki Refah Kapısı’nı açık tutmasının önemine değinen Yılmaz, Filistin’deki Türk Kızılay delegasyonunun insani dramların önüne geçilebilmesi için diğer sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatlı olduğunu kaydetti.

“Hazırlıklarımız tamam, ’çıkın’ dediklerinde çıkmaya hazırız”

Filistin konusunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, “Koridor açıldığında zaten yardımları göndereceğiz. Birtakım malzemeleri zaten dağıtmaya başladık. Devletin planlaması ölçüsünde devam ediyor. Hazırlıklarımız tamam, ’çıkın’ dediklerinde çıkmaya hazırız. Mısır’ın Refah Kapısı’nı açması önemli bir gelişmeydi bugün. Dolayısıyla o koridor açıldığı andan itibaren biz zaten beklemedeydik. Kızılay yardım götürmeye hazır. Bütün hazırlıklarımızı yaptık” ifadelerini kullandı.