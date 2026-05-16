Kızılay Başkanından açıklama: 'Sehven paylaşım nedeniyle özür dilerim'

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli sehven paylaştığını belirttiği kadınları hedef alan ve şeriat çağrısı içeren paylaşımı nedeniyle özür diledi.

Türk Kızılay Kayseri İl Merkezi Başkanı Cafer Beydilli, Türk Kızılay’a ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlarla ilgili Kayseri’de düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Basın toplantısında konuşan Beydilli, sosyal medya hesabında başka bir kullanıcıya ait bir içeriğin yanlışlıkla yeniden paylaşılması nedeniyle kamuoyunda oluşan hassasiyete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yanlışlıkla repost edilen paylaşımın fark edilmesinin ardından kısa süre içerisinde kaldırıldığını belirten Beydilli, söz konusu içeriğin fikir, hazırlık ve paylaşım süreçlerinde herhangi bir dahlinin bulunmadığını, içeriğe ilişkin görüşleri yansıtmadığını ifade etti.

Türk Kızılay’ın 158 yıllık geçmişiyle insani yardım alanında faaliyet gösteren köklü bir kuruluş olduğunu belirten Beydilli, Kızılay’ın kuruluşundan bu yana benimsediği ve Kızılay-Kızılhaç Hareketi’nin temel ilkeleri arasında yer alan "ayrım gözetmeme" anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Türk Kızılay’ın hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığını ifade eden Beydilli, kadınların da Kızılay’ın gönüllülük ve dayanışma çalışmalarındaki en önemli güçlerden biri olduğunu söyledi.

Türk Kızılay’ın tarihi gelişiminde kadınların önemli rol üstlendiğine dikkat çeken Beydilli, bugün de kadın gönüllülerin ve kadın çalışanların iyilik faaliyetlerinin merkezinde yer aldığını belirtti. Kayseri’de yürütülen çalışmalarda kadın kollarının büyük özveriyle görev aldığını ifade eden Beydilli, kadın gönüllülerin ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için fedakârca çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Kadınların toplumsal yaşamın her alanında aktif şekilde yer almasını önemsediklerini belirten Beydilli, ortaya çıkan durum nedeniyle incinen kadınlardan samimiyetle özür dilediğini ifade etti. Türk Kızılay Kayseri İl Merkezi’nin dayanışma ve iyilik anlayışıyla herkese açık olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.