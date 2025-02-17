Kızılay Çorlu Şubesi'nin genel kurul yapıldı

Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Ali Can Yılmaz tekrar seçildi.

Kongrede konuşan Başkan Yılmaz, "24 Şubat 2019 tarihinde göreve geldiğimiz günden bu yana geride kalan 6 yıllık süre zarfında ülkemizde doğal afetler, pandemi süreci ve maalesef asrın felaketini yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri meydana geldi. Bu süreçte tüm bu afetlerde Kızılay ailesi olarak canla başla mücadele ettik. 157 yıldır Türk Kızılay, devletinin ve milletinin yanında nasıl durduysa bundan sonra da mağdurun, mazlumun yanında durarak gözyaşlarını dindirmeye devam edecektir. Tüzüğümüz gereği seçilmem halinde don dönemim olacak. Nasıl ki bizler bu iyilik bayrağını 6 yıl önce kıymetli Kızılaycılardan aldıysak bizler de bu bayrağı sonraki arkadaşlarımıza, geçlerimize emanet edeceğiz fakat şanlı hilalimizin bir mensubu olarak, gönüllüsü olarak iyiliği yaymaya devam edeceğiz. Tüm unvanlar gelip geçici, baki olan unvanlarla yaptığınız hayırlardır. Bizde görev süremiz boyunca pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Şu gerçek var ki deprem bölgesindeyiz ve depreme hazır bir Çorlu için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Şu anda Ege bölgesinde yoğun bir deprem hareketliliği olduğuna da dikkati çeken Yılmaz, "Bugün Türkiye’de herhangi bir yerde deprem olsa tüm haber kanallarında, sosyal medyada olası İstanbul depremi hakkında uzmanlar demeç veriyor. Fakat adı her ne kadar İstanbul depremi olsa da beklenen deprem Tekirdağ açıklarında olacak. Türkiye Afet Mücadele Planında Türk Kızılayı beslenme ana çözüm ortağı olarak bulunuyor. Bizler de Çorlumuzda beslenme konusunda plan ve programımızı yaptık. Bu hususta Çorlu Kaymakamlığımızın ve Çorlu Belediyemizin önemli çalışmaları var. Bu çalışmalarımızın yanı sıra ilk yardım konusunda da Çorlu’da seminerler ve eğitimler düzenleyerek farkındalık oluşturacağız" diye konuştu.

Kızılay Çorlu Şube Başkanı Ali Can Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yaklaşık 2 hafta sonra mübarek Ramazan ayını karşılayacağız. Kızılayımız her zaman yoğun fakat bu ayda yoğunluk katlanıyor. Çorlu’muzda 3 bine yakın ihtiyaç sahibi hane var. Bu sayı 6 bini buluyor. Fakat bizlerin herhangi bir endişesi olmuyor. Çünkü Çorlu halkımızın yardımseverliği aşikâr."

Başkan Yılmaz ayrıca, "Kızılay olarak sosyal yardımların haricinde bir diğer sorumluluğumuz da kan hizmetleri alanında. Vatandaşlarımızın oruçlu olması, hava şartlarının da kötü olmasından kaynaklı kan stoklarımızda bir azalma meydana geliyor. Bu nedenle önlemlerimizi aldık. İftardan sonra kan bağış noktalarımızı kan bağışına bulunmak isteyenler için hazır bulunduracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ve ilgili raporların okunmasının ardından gerçekleştirilen seçimde Ali Can Yılmaz başkanlığındaki Kızılay Çorlu Şubesi yeni yönetiminde Mustafa Serkan Akbulut, Yusuf Fazlıoğlu, Nazmi Yamanoğlu, Murat Yurtsever, Huriye İrel ve Emrecan Yıldırım yer aldılar.