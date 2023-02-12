Kızılay'dan köylere gıda desteği

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Kızılay, profesyonel ekiplerini ve gönüllülerini deprem bölgelerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay ekipleri temel beslenme ihtiyacı bulunduğu bilgisi alınan yaklaşık 900 köye kara yolu ve TSK’ya ait helikopterlerle yardım ulaştırdı.

Afetin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kendisine verilen beslenme ve kan temini görevi için tüm ekiplerini harekete geçiren Kızılay, depremden etkilenen 10 şehir ve 48 ilçede mobil mutfakları, sahra mutfakları, gezici ikram araçlarıyla beslenme desteği vermeye başladı. Binlerce personel ve gönüllüsü ile afet bölgesinde 500’e yakın noktada hizmet veren Kızılay, beslenme platformu üyesi kurum ve kuruluşların desteği ile her gün 2.6 milyon kişiye 3 öğün sıcak yemek ve ikram malzemeleri sağlıyor. Depremin 6. günü itibariyle kendisine bildirilen ve yıkıntı nedeniyle ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen 900’e yakın köye ulaşan Kızılay, bu köylerde hayatını sürdüren vatandaşlara dayanıklı gıda maddeleri, battaniye ve kıyafet yardımlarını taşıyor. Kızılay karayolu ile ulaşamadığı yerlere TSK’ya ait helikopterlerle ulaşarak, ihtiyaç malzemelerini köylere bırakıyor.