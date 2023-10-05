Kızılay'dan öğrencilere kırtasiye desteği
Türk Kızılay Bozüyük Şube Başkanlığı tarafından ilkokul öğrencilerine kırtasiye seti dağıtıldı.
Türk Kızılay Bozüyük Şube Başkanlığı tarafından ilkokul öğrencilerine kırtasiye seti dağıtıldı.
Türk Kızılay Bozüyük Şube Başkanlığınca ilçede bulunan bazı okullara kırtasiye desteğinde bulunuldu. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Kızılay Bozüyük Şube Başkanı Ersin Çam’ın katıldığı etkinlik ile Zafer İlkokulu öğrencilerine kırtasiye dağıtımı yapıldı.