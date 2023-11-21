Kızılay ders çalışan öğrencilere sıcak çay ve kek ikramı yaptı

Türk Kızılay Bilecik Şubesi, Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphanesi’nde mobil ikram araçları ile ders çalışan öğrencilere sıcak çay ve kek ikramı yaptı.

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi vize sınavları sebebiyle BŞEÜ Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilere sıcak çay ve kek ikramı yaptı. Uzun, öğrencilere olabildiğince destek olmaya çalıştıklarını belirterek; "Özellikle sınav haftalarında öğrenci kardeşlerimiz derslerine odaklanıyorlar, biz de onlar ders çalışırken destek olmak ve moral vermek istedik. Etkinliğimiz de emeği geçen herkese ve tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz" dedi.