Kızılay ekipleri deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından ekiplerini bölgeye sevk eden Kızılay, bine yakın personel ve gönüllüsüyle afetzedelere yardım ulaştırıyor. Mobil mutfak ve ikram araçlarını bölgeye yönlendiren Kızılay, bölgeye binlerce çadır ve onbinlerce battaniye sevk etti.

Depremin ardından afetzedelere yardım ulaştırmak için 7/24 çalışma esasına geçen Kızılay, 350’ye yakın profesyonel ve binden fazla gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de arama kurtarma ve sağlık personellerine destek sağlıyor. 10 ilde şiddetli şekilde hissedilen deprem için harekete geçen Kızılay, 8 Afet Müdahale Merkezi ve 11 Kızılay Şubelerinden uzman ekipler bölgeye intikal ettirdi.

Kızılay yöneticileri afete müdahale çalışmalarını yerinde koordine ediyor

Büyük depremin ardından afet bölgesine intikal eden Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vatandaşlara çağrıda bulunarak hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu. Kınık, “AFAD Seviye4 seviyesinde bir afet ilan etti. Biz de Kızılay’ın tüm barınma, gıda, beslenme ve kan hizmetleri kapasitesini bölge için seferber ediyoruz. Bütün yerel şubelerimiz ve komşu şubelerimiz arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere sahadalar. Aşevlerimiz açık. Mobil mutfak tırlarımız sahaya intikal ediyor” dedi.

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da Kahramanmaraş’taki çalışmaları yerinde koordine etmek için deprem bölgesine ulaştı.

Mobil mutfak ve ikram araçları depremzedelerin hizmetinde

Kızılay, 77 ikram aracı ve 5 mobil mutfak tırı ile depremden etkilenen illerde beslenme hizmeti vermek için afet bölgesinde. Ayrıca sıcak yemek, ikramlık malzeme, çorba, sıcak/soğuk içecek ve su dağıtımına devam ediyor. Vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için de yoğun çaba sarf eden Kızılaycılar, battaniye, çadır ve yatak sevkini de sürdürüyor.

Psikososyal destek çalışmaları başladı

Kızılay’ın Psikososyal destek ekipleri depremzedelere destek için bölgeye sevk edildi. Kaza ve afet anında en çok etkilenen kırılgan gruplar üzerinde afetin psikolojik etkisini en aza indirmek üzere sahaya inerek ailelere destek veren Kızılaycılar, depremin etkisi ortadan kalkıncaya kadar bölgede kalmaya devam edecekler.