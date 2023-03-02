Kızılay Fatih Şubesine araç bağışı yapıldı

Kızılay Fatih Şubesine, deprem bölgesindeki çalışmalarda kullanılması için araç bağışı yapıldı. Kızılay Fatih Şube Başkanı Mustafa Türk, “2 aylığına araç istedik ama sağ olsunlar onlar aracı hibe etti. Bağışçılarımızdan kıyafetleri topluyoruz. Araç bu gece Hatay’a gidecek” dedi.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) tarafından, Kızılay Fatih Şubesine bir araç bağışlandı. Özellikle deprem bölgesindeki çalışmalarda kullanılması için hibe edilen aracın teslimi Kızılay’ın Sütlüce’deki İstanbul Şube Başkanlığında yapıldı. Teslim törenine, Kızılay Fatih Şube Başkanı Mustafa Türk ve İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel katıldı. Mustafa Türk burada yaptığı konuşmada, aracı 2 aylığına istediklerini ancak İMAS’ın hibe ettiğini, bu sebeple çok memnun olduklarını ifade etti. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel ise Türk Kızılayı ve AFAD’ın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

“2 aylığına araç istedik ama sağ olsunlar onlar aracı hibe etti”

Türk Kızılay Fatih Şube Başkanı Mustafa Türk, özellikle deprem bölgesindeki çalışmalarda kullanılmak üzere 2 aylığına araç istediklerini ancak İMAS’ın aracı hibe ettiğini söyleyerek, “Depremin ilk günü bize verilen bölgeye, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bir mobil araç, bir minibüs, bir ticari araçla intikal ettik. Bütün araçlarımızı ve arkadaşlarımızı, gönüllülerimizi oraya yönlendirdiğimiz için, kendi ilçemizde yaptığımız faaliyetleri de bir şekilde yürütmek zorundayız, burada biraz araç eksikliği oldu. Biz de bu meyanda yine bağışçılarımıza müracaat ederek geçici olarak bizlere araçlarını tahsis etmeleri yönünde bir talebimiz oldu. Bu arada çok kıymetli dostum Hayrettin Bey İstanbul Motorlu Araçlar Satıcıları Dernek Başkanı Hayrettin Bey’e de aynı şekilde bir talebimiz oldu. ‘Ne yapacak bu araç?’ dedi. Ben de oradaki faaliyetlerimizi Sayın Başkanıma arz ettim, aktardım. Sayın Başkan da olaya farklı bir profilden baktı. ‘Kızılay bizim 155 yıllık milli çınarımıza, biz Kızılay’a 2 aylığına değil sürekli sizde kalacak ve sürekli hizmet edecek bir araç verelim’ dedi. Sağ olsun bizi ihya etti. Çok memnun etti. Allah nasip ederse bu aracımız bu gece yola çıkacak. Bu arada da geçen haftaki yapmış olduğumuz tespitler istikametinde bu hafta aracımıza bay, bayan, çocuk çamaşırı yükleyeceğiz. Şu anda arkadaşlarımız arazide bağışçılarımızdan bu kıyafetleri topluyorlar. İlk hizmetinde bu şekilde bu gece yola çıkarak Kırıkhan’a doğru gideceğiz” dedi.