Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: '44 bin engelli gönüllümüz Engelsiz Teşkilatı'nda gece gündüz hizmet ediyor'

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "117 tane Türkiye genelinde teşkilat, 44 bin engelli gönüllümüz Engelsiz Teşkilatı’nda gece gündüz hizmet ediyor" dedi.

Türk Kızılay, 2026 yılında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) bünyesinde yapılacak küresel lansmanla kapsayıcı gönüllülük modelini dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kızılay’ın engelsiz gönüllülük alanında yürüttüğü çalışmaların anlatıldığı ‘İyiliğe Engel Yok’ temalı bir program düzenlendi. Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Engelsiz Teşkilat’ın gayreti, azmi, gücü temsil eden bir teşkilat olduğunu vurgulayarak, "Engelsiz Kızılay Teşkilatı 2021 yılında ilk kurulurken mottomuz buydu. Türkiye’nin dört bir tarafından aslında engelleri nedeniyle zorluk yaşayan diye düşünülen bireyler, biz alan tarafta değil veren tarafta olmak istiyoruz, biz iyilik yapılan değil, iyilik yapan olmak istiyoruz diyerek bizim yanımıza geldiler. 2021 yılında Engelsiz Kızılay Teşkilatı kurulduğunda hemen 4 sene sonra acaba hangimiz düşünürdük, 117 tane Türkiye genelinde teşkilat, 44 bin engelli gönüllümüz Engelsiz Teşkilatı’nda gece gündüz hizmet ediyor. Ben burada çok büyük bir azim, çok büyük bir kararlılık görüyorum. Aslına bakarsanız bir engele sahip olmak hiçbirimizin elinde değil. Doğuştan olmak zorunda da değil engellerimiz. Bir deprem olur, bir trafik kazası geçiririz. Hepimiz aslında günün sonunda fiziksel bir durumumuzla alakalı zorlukla karşılaşabiliriz. Sizlerin bize burada en önemli verdiği ders aslında engelimiz ne olursa olsun onu aşmak bizim elimizde. Türk Kızılay olarak dirençli bir toplumun inşası için çalışıyoruz. Dirençli olmak düşünmek demek değildir. Düşebilirsiniz, insanız, hepimiz düşebiliriz. Deprem olur, sel olur, yangın olur, ekonomik zorluk olur, sağlıkla alakalı problem yaşarız ama önemli olan ona da düşseniz bile ayağa kalkıp yürümeye devam etmeyi başarabilmektir" diye konuştu.

"En prestijli ödül, Engelsiz Kızılay Teşkilatı’na verildi"

Gönüllülerin hepsinin kıymetli ama Engelsiz Kızılay Teşkilatı’nın ayrı bir değere sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu üye olduğumuz, 191 ülkenin bir araya gelip oluşturduğu Kızılay Kızılhaç Federasyonu da söylüyor. En prestijli ödül, Engelsiz Kızılay Teşkilatına verildi. Neden verildi biliyor musunuz? Şöyle söylediler, ‘biz şimdiye kadar hep engellilik çalışmalarında, engellileri kaldıralım diye uğraştık, hayatın içinde engellilerin önlerinde herhangi bir zorlayıcı etken olmasın diye uğraştık, hep onların yardım edilecek tarafta düşünmüşüz ama biz şimdiye kadar gönüllü olabilecekleriyle alakalı, iyiliğin önünde, gönüllünün önündeki engellileri kaldıralım diye bir çalışma yapmamışız’ dediler. Bu ödülü verdikten sonra da hemen büyük bir çalışma başladı. Bu sene mayıs ayında bunun da lansmanı yapılacak. Aslında sizler sadece Türkiye’ye örnek olmuş olmayacaksınız. 191 Kızılay, Kızılhaç Federasyonu’nda üyenin olduğu bütün ülkelerde engelsiz Kızılay ya da Kızılhaç Teşkilatlarının gönüllülük yapılarının kurulmasına da öncülük yapmış olacaksınız" şeklinde konuştu.

Yılmaz, Dünya Engelliler Günü ile Dünya Gönüllüler Günü’nün beraber kutlandığı bir hafta olmasını, bu buluşmaların her yıl sürmesini temenni ettiğini belirtti. Engelsiz Kızılay ailesinin birlikte öğrenen, birbirinden ilham alan güçlü bir yapı oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, dayanışma ve iyilik hareketinin daha güvenli ve kapsayıcı bir geleceğe katkı sunduğunu da ifade etti.

Programa Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, engelli bireyler, gönüllüler ve kamu temsilcileri katıldı.