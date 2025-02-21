Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: 'Ramazan ayında 7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine 1 milyar 922 milyon liralık yardım ulaştıracağız'

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Ramazan ayı boyunca Kızılay tarafından sağlanacak yardımlara ilişkin, "7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine 1 milyar 922 milyon liralık yardım ulaştıracağız" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay’ın Etimesgut Yerleşkesi’nde düzenlenen

"Bu Ramazan’da Kalbimiz Bir Soframız Bir" adlı yardım kampanyasının açılışına katıldı. Lansmanda konuşan Yılmaz, Ramazan ayıyla beraber tüm Türkiye’de ve Müslüman coğrafyasında dayanışmanın, paylaşmanın ön plana çıktığı bir dönemin başladığını kaydederek, "Bu ay için koyduğumuz hedef 7 milyon 147 bin 439 kişiye ulaşmak olacak. Bu şenlik dolu Ramazan’da 1 milyar 922 milyon 653 bin 247 liralık yardımı, aşı ve ekmeği Türkiye’nin dört bir yanında ve dünyanın farklı coğrafyalarında paylaşıyor olacağız" dedi.

"Filistin ve Suriye yardıma en çok ihtiyaç duyan ülkeler olarak öne çıkıyor"

Genel Başkan Yılmaz, Ramazan ayı boyunca Filistin ve Suriye’nin yardıma en çok ihtiyaç duyan ülkeler arasında ön plana çıktığına değinerek, "Filistin başından bu tarafa çok önemsediğimiz ama bir türlü istediğimiz o barış ortamının gündeme gelemediği, her geçen gün içimizdeki acının başka bir tarafa dönüştüğü bir coğrafyadır. Bir miktar yardım girmeye başladı ama hala istediğimiz düzeyde değil. Suriye’de yeni rejimin kurulmasıyla beraber artık Suriye’nin sadece kuzeyine değil güneyine de ulaşabilir hale geldik. Orada güvenliğin sağlanmasıyla beraber geri dönüşler başladı. Suriye’ye gittiğimiz zaman orada da ihtiyacın çok olduğunu görüyoruz. Kısa sürede toparlanacak bir coğrafya değil. Dolayısıyla Suriye bizim yardımlarımızda ön planda olacak" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından son depremzedenin büyün ihtiyaçlarının giderildiği güne kadar Kızılay’ın bölgede olmaya devam edeceğini ifade eden Yılmaz, bunun yanı sıra yurtdışı yardımlarının devam edeceğini söyledi.

Ramazan ayı boyunca yardım hedefleri

Ramazan ayı boyunca hedeflenen rakamlara değinen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Nakdi yardımlarda 2025 yılı için hedefimiz 672 bin 420 kişiye ulaşmak ve 462 milyon 32 bin tutarında yardımı dağıtmak istiyoruz. Bunların yaklaşık 3’de 1’i deprem bölgesindeki 11 özelinde yapılacak. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde 128 milyon 476 bin liralık yardımı kardeşlerimizle paylaşıyor olacağız. Ayni gıda yardımı, Ramazan ayının bir geleneği diyebiliriz. Gıda kolisi her zaman Ramazan ayında bize ayni bağış olarak gelen hem de gelen bağışlardan bizlerin sağlayıp ulaştırdığı birer yardım. Gıda kolilerimiz yaklaşık 1 aylık bir ailenin ihtiyacını evinde kazanını kaynatabileceği şekilde içeriyor. Bu sene 764 bin 72 kişiye 400 milyon lira tutarında ayni gıda yardımını hedeflemiş durumdayız. Yine bunun yaklaşık 3’de 1’i deprem bölgesi için ayrılmış olacak. Bayramlık yardımı bu ayın geleneğinden biri. Ramazan ayında özellikle bayram kıyafeti özelinde 259 bin 323 kişiye 140 milyon 858 bin lira değerinde giyim yardımı gerçekleştireceğiz. İçerisinde sağlıklı atıştırmalıkların olduğu çocuk ikram paketleri çerçevesinde bu ay 120 bin çocuğa 2 milyon 27 bin 338 lira değerindeki paketlerimizi de dağıtıyor olacağız. Gazze’de ise biz hiç ayrılmadık, orada 2 tane aş evimiz hala 25 bin kişiye sıcak yemek vermeye devam ediyor. Ramazan boyunca da 50 bin gıda kolisi, 900 bin iftar yemeği vereceğimiz 182 milyon 400 bin değerinde Filistin yardımını da hedeflemiş durumdayız. Ayrıca Ramazan ayı için bin tonluk özel bir gemimizin de hazırlığını yapmış durumdayız. Suriye’ye yönelik ise 35 bin gıda kolisi, 75 bin adet bayramlık olmak üzere toplam 345 bin 810 kişiye ulaştığımız 135 milyon 250 bin liralık desteği de planlamış durumdayız."

Genel Başkan Yılmaz, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazeteci tarafından kan stoğuna dair son durumun sorulması üzerine Yılmaz, Ramazan ayına 130 bini geçen bir kan stoğuyla güçlü bir şekilde girdiklerini dile getirdi. Türkiye’de günlük 8 ila 10 bin arasında kan ihtiyacı olduğuna değinen Yılmaz, Ramazan ayı boyunca da özel çağrılarda bulunacaklarını belirtti.