Kızılay Gönüllüleri evi yanan aileye destek olmaya devam ediyor
Türk Kızılay Bilecik Şubesi'ne bağlı Kızılay Gönüllüleri yangın sonrası evini kaybeden aileye yardımlarını ulaştırdı.
Türk Kızılay Bilecik Şubesi’ne bağlı Kızılay Gönüllüleri yangın sonrası evini kaybeden aileye yardımlarını ulaştırdı.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde çıkan yangın sonrası evini kaybeden ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yola koyulan Kızılay Gönüllüleri harekete geçerek hazırlanan yardım malzemelerini aileye ulaştırdı. Acil ihtiyaçlarını tespit eden Kızılay Gönüllüleri, aileye destek olmaya devam edeceklerini belirtti.