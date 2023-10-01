Kızılay gönüllüsü kadınlar 'sağlık elçisi' oluyor

Kızılay’ın gönüllü kadınları, günümüzün en büyük sorunlarından sağlıklı yaşam bilinci için çalışacak. Ülke genelindeki Kızılay gönüllüsü kadınlar, eğitim aldıktan sonra “sağlık elçisi” olarak farkındalık çalışmaları yürütecek.

2030 stratejik hedeflerini adım adım uygulayan Kızılay, toplumsal dayanıklılığı artırmak amacıyla ortaya koyduğu “Sağlıklı Yaşayan ve Yaşlanan Toplum İçin Çalışmak” hedefi için sağlık elçileri yetiştiriyor. Eğitimlerini tamamlayan Kızılay’ın sağlık elçileri, sağlıklı yaşam, sağlıklı yaş alma, en sık görülen kronik hastalıklar, kronik hastalıklara neden olan yaşam tarzı riskleri, temel ilk yardım bilgileri ve psikolojik ilk yardım konularında toplumda farkındalık oluşturacak.

Kızılay, sağlıklı yasam kültürünü geliştirmeyi, sağlık okuryazarlığını artırmayı, insan sağlığına zarar veren her türlü etken için faaliyetler yürütmeyi ve ilgili kurum ve kuruluşlara bu konuda destek olmayı, yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan insanlara yönelik hizmetlerin ele alınmasını amaçlıyor. Kızılay, bunun ilk adımı olarak da gönüllü sağlık elçileri yetiştirme programı başlattı. Eğitimlerle ilk etapta 81 ilden 89 sağlık elçisi yetiştiriliyor. Eğitici eğitimi alan gönüllü kadınlar ise gittikleri

şehirlerde eğitim verecek. Kızılay sağlık elçisi olan gönüllüler, kendi bölgelerinde farkındalık çalışmaları yürüterek sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştıracak.

“Başkalarına da öğretebilmemizde kolaylık sağlayacak”

İstanbul’da Türk Kızılay Kadıköy Şubesi gönüllüsü Hemşire Zeynep Yeşil, “Bu eğitim sayesinde toplumda farkındalıklar oluşturarak, küçük yaşam değişiklikleriyle yaşamı daha güvenilir ve sağlıklı bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimde öğrendiklerimizle İstanbul’da çeşitli faaliyetlerde bulunacağız. Toplumda yaptığımız küçücük bir değişiklik bile daha sağlıklı bir gelecek için gerçekten önemli” ifadelerini kullandı.

Gönüllülerden Serpil Tüzün de, “Sağlık elçisi olacağımız bu eğitim sonucu sağlıklı yaşamak, insanlara destek olabilmek, yol gösterebilmek adına ekip halinde çalışmalar yapacağız. Dilerim gerçekten başarılı olup geniş kitlelere ulaşabiliriz ve onlara sağlıklı yaşamak için her türlü desteği gösterebiliriz” dedi.

Sağlıklı yaşamla ilgili topluma kazandıracakları faydalı bilgiler aldıklarını aktaran gönüllü Meral Kuzu ise, “Aldığımız sağlıklı yaşam eğitimi ve beraberindeki eğitim kitleri, gittiğimiz yerde başkalarına da bu konuyu öğretebilmemiz için bize kolaylık sağlayacak. Biz bu bilgileri insanlara öğrettiğimizde bir zincir olarak çoğalacak. Sağlık elçisi olarak bu misyonu elde etmekten de çok onur duyuyor, artarak geniş bir aile olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.