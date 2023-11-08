Kızılay Haftası kutlamaları miniklerle eğlenceli hale geldi
Bilecik'te okullarda Kızılay'ın 155'inci kuruluş yıl dönümü etkinleri Kızılay Haftası programı ile gerçekleştirildi.
Bilecik’te okullarda Kızılay’ın 155’inci kuruluş yıl dönümü etkinleri Kızılay Haftası programı ile gerçekleştirildi.
Bilecik Edebali Anaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Kızılay gönüllüleri miniklerle oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Miniklere ‘Kızılay Gönüllüleri’ yazılı şapka hediye edildi. Palyaçolarında olduğu etkinlik Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda devam etti. Okul bahçesinde kutlanan Kızılay Haftası özel bireylere keyifli zaman yaşattı. Özel bireylerle dans eden Kızılay gönüllüleri ellerinde bayrak sallayarak, ikramlarda bulundu. Kızılay Haftası kutlamaları eğlenceli bir şekilde geçti.