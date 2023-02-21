Kızılay Hatay'da yardım faaliyetlerine devam ediyor

Kızılay, Hatay'ın Defne ilçesinde yaşanan 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerle birlikte yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Kızılay Hatay'da yardım faaliyetlerine devam ediyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kızılay, Hatay’ın Defne ilçesinde yaşanan 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerle birlikte yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Yaşanan deprem sonrası Hatay Samandağ, Defne, Kırıkhan, Hassa, Yayladağ ve Altınözü bölgelerinde faaliyet gösteren Kızılay ekipleri geceyi sokakta geçiren vatandaşlara sıcak çorba, yardım malzemesi ve battaniye dağıttı. Profesyonel ekipleri ve gönüllü kadroları ile çalışmalarına devam eden Kızılay, mobil sağlık araçları ve psikososyal ekipleriyle de vatandaşlara yardım ulaştırıyor.