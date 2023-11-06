Kızılay'ın 155'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kızılay’ın 155’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

155’inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle AK Parti teşkilatı olarak Kızılay Bilecik Şube Müdürlüğü ziyaret edildi. Başkan Yıldırım, Kızılay Bilecik Şube Müdürü Sevcan Uzun ile bir araya geldi. Kızılay’ın, Türkiye’de ve dünyanın her noktasında insanlara umut olduğunu belirten Yıldırım, ‘’Kurulduğu günden itibaren herkese umut olan, ulaştığı yere milletimizin iyiliğini ve merhametini taşıyan Kızılay’ın 155’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun’’ ifadelerini kullandı.

Ardından AK Parti teşkilatı ve Bilecik Kızılay Şube Müdürlüğü olarak fotoğraf çektirildi.