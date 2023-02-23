Kızılay'ın 2 bin 300 personeli depremden doğrudan etkilendi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği 13 milyon kişi arasında Kızılay çalışanları da bulunuyor. Bölgede görev yapan 2 bin 300 Kızılay personeli depremden doğrudan etkilenirken, enkaz altında çıkan birçok Kızılay çalışanı ise yardıma koştu.

Deprem bölgesindeki illerde görev yapan Kızılay personeli de afeti bizzat yaşadı. 10 ilde görev yapan 2 bin 300 Kızılay çalışanı “afetzede” durumuna düşerken, çok büyük bir bölümü enkazın altından çıktıktan sonra diğer insanlara yardıma koştu. Afetzede Kızılaycılar, kendi istekleriyle deprem bölgesinde görev yapmayı sürdürüyor.

Kızılay büyük deprem felaketinde 9 personelini ve 9 gönüllüsünü kaybetti. 1 Kızılay çalışanı hala göçük altında bulunuyor. Göçükten yaralı olarak çıkartılan bir Kızılay çalışanı ise kayıp, 3 çalışanından ise haber alınamıyor. Kızılay çalışanları 1. derece akrabalarından da 67 kişiyi kaybetti. Yaralanan 16 Kızılay çalışanının ise tedavisi çeşitli hastanelerde devam ediyor.