Kızılay'ın afet bölgelerindeki yardım çalışmaları devam ediyor

Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelere beslenme desteğini sürdürüyor. Kızılay, deprem bölgelerinde binlerce profesyonel çalışanı ve gönüllüsü ile deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor.

Kızılay koordinesinde Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede 11 Şubat 2023 saat 17.00 itibariyle; 5 aşevi, 326 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 11 mobil fırın 21 sahra mutfak ile görev yapılmaktadır. Mobil mutfak ve ikram araçlarını depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Grubu şimdiye kadar; 8 milyon 678 bin 00 kişilik sıcak yemek, 1 milyon 715 bin 000 kişilik çorba, 7 milyon 494 bin 615 milyon litre su, 9 milyon adet ekmek, 4,5 milyon kişilik ikramlık malzeme ile bölgede beslenme hizmeti verdi.

Kızılay sosyal hizmet ekipleri ile sahada

Kızılay’ın Sosyal hizmet ekipleri bölgede İlk yardım ve psikososyal hizmetler vererek afet bölgesinde gerekli psikolojik destek sağlıyor.

Kan bağışı günlere yayılmalı

Kızılay, kanın uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olduğunu hatırlatarak, kan bağışının günlere yayılması gerektiği uyarısında bulunuyor. Kızılay birimleri bugün ve önümüzdeki günlerde de ülke ihtiyacı oranında kan bağışı kabulünü sürdürecek.