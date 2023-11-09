Kızılay'ın kuruluş yıldönümü tebrikleri devam ediyor

Türk Kızılay'ın Bilecik'te 155'inci kuruluş yıl dönümü ile kutlamalar devam ediyor.

Kızılay'ın kuruluş yıldönümü tebrikleri devam ediyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Türk Kızılay’ın Bilecik’te 155’inci kuruluş yıl dönümü ile kutlamalar devam ediyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün eşi Nazlı Aygöl, Bilecik Kızılay Şube Müdürü Sevcan Uzun’u makamında ziyaret etti. Nazlı Aygöl, Kızılay’ın 155’inci kuruluş yıldönümünü kutladığını belirtti. Kızılay Şube Müdürü Sevcan Uzun ise, "Kızılay Haftası sebebiyle şubemizi ziyaret eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün kıymetli eşi Nazlı Aygöl’e teşekkür ederiz. Kendilerine Kızılay olarak yapmış olduğumuz çalışmalar, projeler hakkında bilgi verdim. Neler yapabiliriz hakkında da fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman