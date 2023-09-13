Kızılay Meydanı'nda polis aracı Togg görevde

Ankara'da polis aracı olarak kullanılmak üzerine tahsis edilen Togg, Kızılay Meydanı'nda görev yapıyor.

Kızılay Meydanı'nda polis aracı Togg görevde
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Ankara’da polis aracı olarak kullanılmak üzerine tahsis edilen Togg, Kızılay Meydanı’nda görev yapıyor.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılıyor. Ankara’da Motosikletli Polis (Yunus) ekiplerine tahsis edilen 06 A 00006 plakalı Togg T10X marka otomobil Kızılay Meydanı’nda görev yapıyor. Ankara’nın meşhur noktalarından birinde görev yapan otomobil ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bazı vatandaşlar ise Togg ile fotoğraf çekiyor.

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