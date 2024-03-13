Kızılay Ramazan'da milyonlara ulaşıyor

Kızılay, “Bu Ramazan Sensiz Olmaz” Ramazan Kampanyasıyla yardımseverlerin paylaştıklarını milyonların sofrasına taşımak için gönüllüleri ve uzman personelini seferber etti.

“Bu Ramazan Sensiz Olmaz” sloganıyla Ramazan kampanyasını gerçekleştiren Kızılay, şubeleri, temsilcilikleri, Genç Kızılay, Kızılay Kadın, Engelsiz Kızılay üyeleri, dünya üzerindeki temsilcilikleri ve 300 binden fazla gönüllüsünün de desteğini alarak yardımları ulaştırmak için seferber oldu. Yardımlarının büyük bir bölümünde ailelere nakdi olarak destek olan Kızılay, bunun yanı sıra aşevlerinde hazırlanan sıcak yemekler, kavurma konserveleri, gıda kolileri ve bayramlık giyim yardımlarını ihtiyacı olana ulaştırmak ve Ramazan’ın bereketini yaşatmak için çalışıyor. Nakdi destek, gıda, giyim, kavurma konservesi, sıcak yemek desteği verecek olan Kızılay, Ramazan Kampanyası yardımlarını hayırseverlerin bağışlarıyla artırmayı hedefliyor.

Tercih ettiklerini alabilmeleri için ailelere nakdi destek

Ailelere belirledikleri ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapma imkânı sağlayan Nakit Temelli Yardım Sistemiyle, depremden doğrudan etkilenen 11 şehir ile dolaylı olarak etkilenen 6 şehir olmak üzere 17 ilde yaşayan afetzedeler ile 64 ildeki ihtiyaç sahiplerine hane başı 2 biner TL’den 617 milyon TL’lik nakdi destek sağlanıyor. Kızılay şubelerinin planlamalarıyla da buna ek ihtiyaç sahiplerine 25 milyon TL’lik nakdi destek daha veriliyor. Nakdi desteğin yanı sıra yardım malzemeleri de ulaştırılıyor.

Sıcak yemekler Kızılay aşevlerinden

Zekat, Fitre ve Fidye bağışlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olan Kızılay, aşevlerinde hazırladığı sıcak yemekleri de sofralara ulaştırıyor. Kızılay aşevlerinin hayırseverlerin bağışlarıyla kaynayan kazanları, günlük yaklaşık 81 bin kişilik sıcak yemek dağıtımıyla vatandaşların iftarlık ve sahurluk yemek ihtiyacını karşılıyor. Ülke genelindeki 42 aşevinin yanı sıra mobil ikram araçlarıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği veren Kızılay, deprem bölgeleri de dahil olmak üzere kurduğu iftar sofralarıyla 105.4 milyon TL değerinde yaklaşık 4 milyon kişilik iftarlık yemek verecek.

Gıda kolileriyle mutfaklar doluyor, bayramlıklarla yüzler gülüyor

Kızılay’ın geleneksel Ramazan yardımları arasında olan ve içerisinde bir aylık mutfak ihtiyacına çözüm sunan temel gıda malzemelerinin yer aldığı 100 binin üzerinde gıda kolisiyle mutfaklara destek olunuyor. Gıda kolileriyle birlikte 220 bin kavurma konservesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Temel gıda ve iftarlık yemek yardımlarının yanı sıra yaklaşık 345 bin kişinin de bayramlık giyim ihtiyacı karşılanacak.

Türkiye’nin yardımları Gazze’ye umut oluyor

Yurt dışında Filistin/Gazze’deki çatışma mağdurları ile Kızılay’ın daimi delegasyonlarının bulunduğu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine destek olunuyor. Gazze’deki çatışma mağdurlarına Refah bölgesinde günlük 5 bin kişilik iftarlık ve sahurluk sıcak yemek ulaştırılıyor. İyilik Gemisi’nden tahliye edilen yardım malzemeleri gün gün TIRlarla Mısır’ın El-Ariş Limanından hareket ederek Refah Sınır Kapısından Gazze’ye ulaşıyor. Toplam 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine milletin merhamet elini ulaştıracak olan Kızılay, yaklaşık 1.36 milyon ihtiyaç sahibine 182 milyon TL değerinde yardım ulaştıracak.

Ramazan bağışlarıyla kolay yardım

Hayırseverler Kızılay’ın Zekat, Fitre, Fidye, Genel Nakdi, Aşevlerine Nakdi Bağış, Gıda Yardımı ile İftar Sofrası, Bayramlık yardım seçeneklerine destek olabiliyor. Kızılay’ın Filistin/Gazze’deki mağdurlar için de gıda yardımı, zekat ve iftar seçeneklerine bağış yapılabiliyor. Gıda yardımlarına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler yurt içinde 850 TL, Filistin için ise bin 50 TL bağışta bulunarak gıda yardımlarının Kızılay eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayabiliyor. Ayrıca anlaşma yapılan zincir marketler ile e-ticaret platformları üzerinden de gıda kolisi bağışı yapılabiliyor. Yardımseverler 2 bin TL’lik bağışla da yüzleri güldüren bayramlık desteği de verebiliyor. Aşevlerine destek olmak isteyenler 90 TL öğün bedelinin katları olacak şekilde katkı sunabiliyor. Tüm operatörlerden 1877’ye FİTRE, FİDYE, İFTAR ve SAHUR kelimelerinden birini yazarak 130 TL’lik, BAĞIŞ yazıp 2868’e mesaj atarak da 20 TL’lik bağış yapabiliyor.

Ramazan yardımlarını Kızılay’la ulaştırmak isteyen bağışçılar https://www.kizilay.org.tr/ramazan web sitesini inceleyebilir. Bankalarda bulunan Kızılay bağış hesaplarından, tüm PTT İşlem Merkezleri, www.kizilay.org.tr’den, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden de bağışlar ulaştırılabiliyor.

Kan bağışı ekipleri iftar saatlerine göre planlandı

Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve düzenli bağışçılarından karşılamak için çalışan Kızılay, yaklaşık 3 bin kişilik sağlık ekibiyle Ramazan’da da kan bağışı almayı sürdürüyor. Kızılay ekipleri Ramazan boyunca iftar saatlerine göre kan bağışçıları için ekip planlamaları yaptı. Vatandaşlar iftar sonrasında bölgelerin yoğunluklarına göre belirlenen saatlere kadar kanver.org ile kan bağışı mobil uygulamasından öğrenebilecekleri ekip noktalarına giderek kan bağışında bulunabiliyor.