Kızılay Silivri'de Afet Beslenme Grubu Kasım Ayı Toplantısı Gerçekleşti

Toplantı Afet Koordinasyon Merkezinde Yapıldı

Türk Kızılay Silivri Şubesi tarafından düzenlenen İlçe Afet Beslenme Grubu Kasım ayı toplantısı, çözüm ortaklarının katılımıyla İlçe Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, afet anında beslenme planlaması, saha koordinasyonu, lojistik hazırlıklar ve olası senaryolara ilişkin güncellemeler ele alındı.

“Daha Dirençli Bir Silivri İçin Çalışıyoruz”

Kızılay Silivri Şubesi yöneticileri, ilçe halkının afetlere karşı daha hazırlıklı ve dayanıklı olması adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

“İlçemizin afetlere karşı daha dirençli ve hazırlıklı olmasını sağlamak adına çalışmaya devam ediyoruz” mesajı toplantının ana vurgusu oldu.

Çözüm Ortaklarıyla İşbirliği Güçleniyor

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun önemi bir kez daha dile getirilirken, afet anında hızlı ve organize müdahale için ortak çalışma kültürünün geliştirildiği ifade edildi.

Yerel paydaşların katkısıyla oluşturulan Afet Beslenme Grubu’nun, olası bir afet anında sahada etkin şekilde görev alacağı belirtildi.