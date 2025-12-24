Kızılay Silivri'den Dayanışma Seferberliği

Türk Kızılay Silivri Şubesi, dayanışmanın gücüyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan gıda kolileri, belirlenen ailelere ulaştırılarak önemli bir sosyal destek sağlandı.



Gerçekleştirilen yardım faaliyetleriyle yalnızca temel gıda ihtiyacı karşılanmakla kalınmazken, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlenmesine de katkı sunuldu. Kızılay gönüllülerinin özverili çalışmalarıyla yürütülen dağıtımlar, aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.



Türk Kızılay Silivri Şubesi yetkilileri, bu iyilik hareketine destek veren tüm bağışçılara teşekkür ederek, “Dayanışma ile büyüyen bu iyilik zincirinde herkesin katkısı çok kıymetli. Sensiz olmaz” mesajını paylaştı.



Yardım çalışmalarının önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceği bildirildi.