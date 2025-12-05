Kızılay Silivri'den İhtiyaç Sahiplerine Destek Eli

Türk Kızılay Silivri Şubesi, dayanışma ruhunu büyütmeyi sürdürerek, yardıma ihtiyaç duyan ailelere gıda ve temel ihtiyaç desteklerini ulaştırmayı aralıksız sürdürüyor.

Yardımlar Kapı Kapı Ulaştırılıyor

Ekipler, ilçenin farklı noktalarında tespit edilen vatandaşları ziyaret ederek hazırlanan destek paketlerini evlerine kadar teslim ediyor. Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte artan yardım faaliyetleriyle yüzler gülmeye devam ediyor.

Bağışçılara Teşekkür

Türk Kızılay Silivri Şubesi’nden yapılan açıklamada, destek veren hayırseverlere teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

“İyiliğin kalpten kalbe uzanan bir yol olduğuna inanıyoruz. Destekleriyle bu iyilik hareketine güç veren tüm bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz.”

Dayanışma Büyüyor

Kızılay yetkilileri, ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, yardım faaliyetlerinin artırılarak sürdürüleceğini belirtti.