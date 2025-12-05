Kızılay Silivri'den İhtiyaç Sahiplerine Destek Eli
Türk Kızılay Silivri Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam ediyor.
Türk Kızılay Silivri Şubesi, dayanışma ruhunu büyütmeyi sürdürerek, yardıma ihtiyaç duyan ailelere gıda ve temel ihtiyaç desteklerini ulaştırmayı aralıksız sürdürüyor.
Yardımlar Kapı Kapı Ulaştırılıyor
Ekipler, ilçenin farklı noktalarında tespit edilen vatandaşları ziyaret ederek hazırlanan destek paketlerini evlerine kadar teslim ediyor. Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte artan yardım faaliyetleriyle yüzler gülmeye devam ediyor.
Bağışçılara Teşekkür
Türk Kızılay Silivri Şubesi’nden yapılan açıklamada, destek veren hayırseverlere teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:
“İyiliğin kalpten kalbe uzanan bir yol olduğuna inanıyoruz. Destekleriyle bu iyilik hareketine güç veren tüm bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz.”
Dayanışma Büyüyor
Kızılay yetkilileri, ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, yardım faaliyetlerinin artırılarak sürdürüleceğini belirtti.