Kızılay Sosyal Market açıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kızılay Sosyal Market faaliyete geçti.

Bozüyük Türk Kızılay’ı, tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ile ‘Sosyal Market’ açılırken, açılışa Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ve Bilecik Türk Kızılay Şube Başkanı Sevcan Uzun katıldı. Burada bir konuşma yapan Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, "Kızılay cemiyetimiz bizim en kadim merhamet kuruluşumuz. Çok şükür yardım sever vatandaşlarımız Kızılay’ı geliştirmeye büyütmeye gayret etti. İhtiyaç sahipleri ile imkanı olan vatandaşlarımızı buluşturmaya hep gayret etti. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok güzel çalışmalar yapıldı" dedi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ise, "Çok kısa süre içerinde çok güzel çalışmalar yapıldı. Kızılay’ın hizmet binasını çok kısa sürede çok güzel bir duruma getirdi. Yine bu sosyal Market bu çalışmaların güzel bir örneği. Yurrdumuzun her tarafında bu tüz marketler yaygınlaşıyor" ifadelerine yer verdi.