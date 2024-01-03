Kızılay tonlarca yardımı Gazze'ye ulaştırdı

Kızılay’ın geçen haftalarda gönderdiği ikinci yardım gemisindeki malzemeler Gazze’ye girmeye başladı. İkinci gemideki bin 107 tonluk insani yardım malzemesini 147 tıra yükleyen Kızılay, çadır, yatak, gıda, hijyen gibi malzemelerin bulunduğu 66 tırı Gazze’ye soktu. Diğer tırlar da Refah Sınır Kapısı’nda giriş için sıra beklerken, Türkiye’de üçüncü yardım gemisi için hazırlıklar başladı.

Barınmaya, suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç duyan Gazze halkı için çalışan Türk Kızılay, zorlu şartlarda sürdürdüğü yardım faaliyetlerini Filistin Kızılayı ve Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde gerçekleştiriyor. Gazze’de yaşanan çatışmalardan etkilenenler için bölgeye uçaklar ve gemilerle yaklaşık bin 700 tonluk insani yardım gönderen Türk Kızılay, tırlara yüklediği yardım malzemelerini Mısır’daki Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye ulaştırıyor.

Bin 500 tonluk yeni yardım gemisi hazırlanıyor

Gazze’deki sivil halka yardım etmek ve Türkiye’nin dayanışma gücünü göstermek için “Filistin’in yaralarını birlikte saralım” sloganıyla yardım kampanyası yürüten Kızılay, yeni yardım gemisi için de hazırlıklarını yapmaya başladı. Gemiye bin 500 tonluk yardım yüklemeyi hedefleyen Kızılay, bağışçılarından da büyük destek görüyor.

Türk Kızılay, sahadaki personeli ile Gazze halkının barınma, gıda, hijyen ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecek.