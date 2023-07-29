Kızılcahamam Belediyesi toplu sünnet organizasyonu gerçekleştirdi

Kızılcahamam Belediyesi, ilçede ikamet eden çocuklar için toplu sünnet organizasyonu ve şölen düzenledi.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik için ilk olarak ilçede yaşayan vatandaşların başvuruları alındı. Başvurular neticesinde şartları uygun olan çocukların sünnetleri Kızılcahamam Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Gerçekleştirilen sünnetlerin ardından 28 Temmuz Cuma günü Ücretsiz Toplu Sünnet Şöleni tertip edildi. İlk olarak Kızılcahamam Belediyesi tarafından Cuma Namazı öncesinde Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii’nde sünnet olan çocuklar için Mevlid-i Şerif okutuldu. Ardından akşam saatlerinde şölen için ilçeye getirilen Vosvos araçlar ve gösteri ekibi eşliğinde konvoy düzenlendi.

Son olarak Kızılcahamam Millet Bahçesi Amfi tiyatrosunda Kızılcahamamlı Ahmet Konseri düzenlendi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy konuşma yaparak sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik ettiler. Konserde vatandaşlar ve sünnet olan çocuklar doyasıya eğlendi. Konser öncesinde Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kaymakam Can Aksoy çocuklar ve aileleri ile alana kurulan özel bölümde hatıra fotoğrafı çektirdi. Günün anısına çocuklara hediyeler verilirken sanatçı Kızılcahamamlı Ahmet’e de plaket takdim edildi.

“Sünnetlerinin hayırlı olmasını dilerim”

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sünnet organizasyonu sonrasında çocukları mutlu edebilmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu yıl ilk kez sünnet şöleni tertip ettik. Çocuklarımızın bu önemli anlarında hastane aşamasından şölene kadar her zaman yanında olduk. Hiçbir detayı atlamadan güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Programımıza gelen tüm vatandaşlarımıza, organizasyonda emeği geçen mesai arkadaşlarımıza ve özellikle Hastane yönetimimiz ile çalışanlarında teşekkür eder, evlatlarımıza ve ailelerine sünnetlerinin hayırlı olmasını dilerim” dedi.