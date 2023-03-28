Kızılcahamam'da birlik iftarı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Aşağı Çanlı Mahallesi’nde geleneksel iftarın düzenlenmesiyle köylüler bir arada iftar yaptı.

Kızılcahamam Aşağı Çanlı köyünde düzenlenen iftar yemeği, köylüler arasında birlik ve beraberliğin artmasını sağladı. İftar programında; akrabalar birbirlerini görüp kaynaşıyor, gençler birbirlerini yakından tanıyıp aile bağlarını yeşertiyor ve yılda bir kez de olsa görüşme fırsatı yakalıyor.

Aşağı Çanlı Köyü Dernek Başkanı Halil Ümit Demirbaş, toplu iftar yemeğinin geleneksel bir hale getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler dernek yönetimini geçtiğimiz yıl ortasında devraldık ve ilk iftar organizemizi yine köylülerimizin birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik. Hedeflerimiz bu tür organizasyonların artması ve köylülerimizin birbirlerini daha yakından tanıması. Uzaktakilere sılayırahim yapmalarına vesile olunması için çok anlamlı bir buluşma diye düşünüyoruz ve iftar programımıza emeği geçen başta dernek yönetimimize, üyelerimize, köy muhtarlığımıza, azalarımıza ve bizlerin davetine icabet eden tüm misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyor, ayrıca bu etkinliğe katılamayan köylülerimizin de bir başka programlarımıza katılmalarını canı gönülden istiyoruz. Herkese tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

Aşağı Çanlı köyünün geleneksel hale getirdiği iftar yemeğinden sonra vefat edenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi. Köylüler birlikte teravih namazı kılarak, bir sonraki iftar sofrasında buluşmak üzere ayrıldı.