Kızılcahamam'da çamdan sonra kuşburnunun da kolonyası yapıldı

Çam kolanyası ile tanınan Kızılcahamam’da kadın girişimciler farklı bir koku olarak kuşburnudan kolonya yaparak piyasaya sürdü.

Kadın girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olan Kızılcahamam Lonca Kooperatifi kurulduğu günden bugüne yapmış olduğu çalışmalar ile kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Yöresel Ürünlerin ve çeşitli araştırmalar ile kısa zamanda piyasaya giren Kooperatif şimdi ise kolonyası ile ünlü olan Kızılcahamam Çam Kolonyası Ünlü Famous işletmesi ile ortak bir çalışma yaparak Kuşburnu Kolonyası üretip ürünlerinin arasına Lonca Markası ile Kuşburnu kolonyasını satışa sundu.

Kooperatif Başkanı Ayşe Aydoğan yapmış olduğu açıklamada; “Kadın kooperatiflerin, Kadınların sosyal hayata kazandırılması kadın istihdamında önemli rol oynaması ve ev ekonomilerine katkı sağlamaları hedeflenmektedir. Bizler de S.S. Kızılcahamam Lonca Kadın Girişimi Üretim ve İşletme kooperatifimiz çatısı altında kurulduğumuz günden beri Kızılcahamam’ın yöresel ürünlerini kadınlarımız ile üreterek Kızılcahamam’a Ankara’ya pazarlamaktayız, yakın zamanda e-ticarete de girerek ürünlerimizi Türkiye’nin dört biryanına gönderme fırsatı bulacağız. Kooperatifimizin ürünlerini uzun zamandır, Kızılcahamam Belediye Başkanımız Süleyman Acar’ın da desteği ile yurt içinde düzenlenen fuarlara katılım sağlayarak ismimizin ve ilçemizin tanıtımını yapmaktayız.

Her zaman yenilikçi olma yönünde üretken kadınlar olarak araştırmalarımız sonucunda Kızılcahamam’da üretim yapan Ünlü Famous işletmecisi Salih Ünlü’nün de katkıları ile bir kolonya üretimi üzerinde çalışmalarımızı tamamladık, doğamızın bize verdiği nimetler arasında olan Kuşburnu meyvesinden bir aroma elde ederek Kooperatifimize özgün Kuşburnu kolonyasını ürettik, Kızılcahamam’ın farklı bir kokusunu daha hizmete sunmuş olduk.

Bu vesile ile Kızılcahamam’a özdeşmiş ve Coğrafi işaret kazanmış olan Bazlama ile anılan Kızılcahamam’ımız için daha birçok ürün ile anılmasını hedeflemekteyiz” dedi.