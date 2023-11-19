Kızılcahamam'da kar yağışı etkili oldu
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı etkili olurken karpostallık manzaralar oluştu.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı etkili olurken karpostallık manzaralar oluştu.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası ilçede karpostallık manzaralar oluştu. Meteoroloji, İç Anadolu Bölgesi’nde özellikle Ankara’da karla karışık yağmur yağacağını, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağını belirtmişti.