Kızılcahamam'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı etkili olurken karpostallık manzaralar oluştu.

Kızılcahamam'da kar yağışı etkili oldu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı etkili olurken karpostallık manzaralar oluştu.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası ilçede karpostallık manzaralar oluştu. Meteoroloji, İç Anadolu Bölgesi’nde özellikle Ankara’da karla karışık yağmur yağacağını, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağını belirtmişti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman